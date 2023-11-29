«Бастион» на страже России: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Российские военные готовы к тому, чтобы и днем, и ночью уничтожить военные объекты ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Зарембо; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео боевого применения береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота. Эти комплексы широко применяются в ходе специальной военной операции.

Для поддержания практических навыков владения оружием ракетчики регулярно проводят тренировки с выходом боевых машин на стартовые позиции. Ежедневно ракетчики совершенствуют тактическую и специальную подготовку.

Удары ракетного комплекса «Бастион» проводятся во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.

За период эксплуатации береговой ракетный комплекс «Бастион» полностью подтвердил свою надежность и высокие тактико-технические характеристики, нанося высокоточные удары большой дальности по морским целям противника. «Бастион» также неоднократно поражал аэродромы, станции радиоэлектронной борьбы, РЛС и склады с вооружением и горюче-смазочными материалами ВСУ.

Ракетчики выполняют задачи в любых погодных условиях днем и ночью. На счету начальника только одного стреляющего расчета с начала специальной военной операции более 30 боевых пусков.

Также Минобороны продемонстрировало работу расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника в зоне проведения спецоперации на купянском направлении.

Целью «Гиацинтов становятся военные объекты, фортификационные сооружения и живая силу противника. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские штурмовики тренируются на полигонах.

Тема:
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