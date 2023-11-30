«Климатический коллапс»: в ООН назвали 2023 год самым жарким в истории

Гутерриш назвал 2023 год самым жарким в истории
Фото: www.globallookpress.com / Winfried Schäfer
В организации считают, что все страны мира находятся в беде.
Уходящий 2023 год стал самым жарки в истории, человечество переживает климатический коллапс. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он выступил в видеообращении для участников 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции организации об изменении климата (COP28).
«За месяц до конца года мы уже можем объявить, что 2023 год стал самым жарким за всю историю человечества. <…> Мы переживаем климатический коллапс в режиме реального времени, его последствия разрушительны», — сказал он.
Гутерриш подчеркнул, что последствия климатического коллапса разрушительны. Так, в 2023 году во всем мире были пожары, наводнения и фиксировались палящие температуры. Генсек ООН уверен: мировые лидеры должны «дрожать» и начать что-то делать из-за рекордных показателей глобального потепления.
Человечество находится в беде, о чем и говорится в докладе о состоянии климата в 2023 году Всемирной метеорологической организации. Гутерриш подчеркнул, что развитые станы должны соблюдать обещание ежегодно выделять 100 миллиардов долларов на климатическое финансирование.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что скорость течения Гольфстрима снизилась на 15% за последние 50 лет.
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