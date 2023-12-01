Москву завалит сильнейшим за последние 70 лет снегопадом

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Евгения Романова
Евгения Романова 289 0

Синоптик Тишковец спрогнозировал рекордную высоту сугробов в Москве за 71 год

Москву завалит сильнейшим за последние 70 лет снегопадом

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Погода

В этот день ожидаются плотный ветер и высокая влажность, поэтому температура будет ощущаться значительно ниже фактической.

На Москву в ближайшее воскресенье, 3 декабря, обрушится 30% месячной нормы осадков. Ожидается, что высота сугробов станет рекордной за 71 год. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Последний раз, по его словам, в этот же день такое было 43 года назад.

В субботу, отметил эксперт, будет облачная погода с прояснениями, ночью ожидается кратковременный снег, а днем без существенных осадков. Температура воздуха готовит москвичей к морозной следующей неделе. Так, ночью будет от минус пяти до минус десяти, а днем — от минус трех до минус восьми.

«В воскресенье под утро морозы окрепнут до минус семи — минус 12, а днем столицу атакует южный циклон, после полудня обрушатся обильные снегопады», — предупредил Тишковец.

Так, за 12 часов выпадет до 11-16 миллиметров осадков или почти треть от месячной нормы. В этот день будет побит более чем в полтора раза суточный рекорд осадков 1980 года, когда фиксировалось 9,4 миллиметра.

В результате высота сугробов увеличится с 18 до 27-30 сантиметров, а это близкий к рекорду 3 декабря 1952 года, когда показатель был 31 сантиметр.

Днем 3 декабря фактические от минус четырех — минус девяти будут ощущаться как от минус десяти до минус 15. Ожидаются плотный ветер и высокая влажность. А на следующей неделе ударят крепкие «введенские» морозы, подчеркнул Тишковец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербург идет новый снежный циклон.

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