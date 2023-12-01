Украинские вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 сбиты российскими силами ПВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Каких еще успехов достигла армия России в зоне спецоперации на Украине?

Украинские вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 сбиты российскими силами ПВО

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Тема:
Спецоперация

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что вражеские объекты уничтожены в Николаевской и Херсонской областях.

Кроме того, российским войскам удалось перехватить две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожить 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Украины за полгода так называемого контрнаступления понесла существенные потери в живой силе и технике.

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