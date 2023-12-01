Шойгу назвал потери ВСУ за полгода так называемого контрнаступления

Армия Украина лишилась большого количества сил, что признает и сам Владимир Зеленский.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода так называемого контрнаступления понесли существенные потери в живой силе и технике. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Глава Минобороны России указал на то, что боевые возможности армии Украины значительно снижены. Потери в ВСУ увеличились из-за тотальной мобилизации и поставок оружия от стран Запада.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ, по словам президента Украины Владимира Зеленского, построят оборонительные сооружения от территорий республик Донбасса до Западной Украины.