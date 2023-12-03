Снежный апокалипсис: к Москве и Подмосковью подходит разрушительный циклон

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 221 0

Синоптик Тишковец: Московский регион будет атакован мощным циклоном «Оливер»

Снежный апокалипсис: к Москве и Подмосковью подходит разрушительный циклон

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Погода

В воскресенье погода в российской столице сильно ухудшится.

Сегодня, 3 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается атака мощного циклона под названием «Оливер». Об этом в своем Telegram-канале предупредил синоптик Евгений Тишковец.

По словам специалиста, ожидается обильный снегопад, усиленный ветер, из-за метели затруднится видимость до 200-400 метров и заносами на дорогах.

С полудня воскресенья до утра понедельника может выпасть до 11-16 миллиметров осадков, а это 1/3 от всей месячной нормы. Так, к 4 декабря сугробы в столичном регионе поднимутся с 19 до 28 сантимеров, что в четыре раза превышает общепринятую норму в начале зимнего сезона.

Как подчеркнул метеоролог, такого снегопада не наблюдалось последние 19 лет — рекорд для этого дня был зафиксирован в 1952 и 2004 годы, когда высота снежного покрова превысила 30 сантиметров. Кроме того, из-за северо-восточных ветров и снежной непогоды, будет холоднее на 1-2 градуса по сравнению с нормированной температурой для начала зимы.

В Москве столбики термометров опустятся до -6 градусов, по области похолодает до -7.

Ранее 5-tv.ru писал, что южные регионы России приходят в себя после мощного урагана.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

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