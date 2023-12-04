«Горькое разочарование»: почему на Западе перестали верить в победу Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 514 0

Политолог Михайлов: Запад перестал верить в победу Украины

Фото, видео: REUTERS / Alina Smutko; Личный архив Евгений Михайлова; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис Украинское контрнаступление Спецоперация

Западные политики долгое время убеждали украинских коллег, что они смогут победить Россию. Но со временем к ним все же пришло осознание действительности.

В США признали беспомощность Украины на поле боя и ее невозможность победить Россию. Более того, в США начали говорить об этом открыто. Почему западные политики перестали верить в победу Незалежной, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал политолог Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что сейчас украинские политики, а именно бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, мэр Киева Виталий Кличко, главком ВСУ Валерий Залужный стали понимать — обещанная США победа Украины оказалась ложью.

«Их убедили в том, что можно спокойно нас победить при поддержке Запада, сейчас наступило горькое разочарование. У украинских политиков, наступила эпоха осознания и понимания для того, чтобы сохранить свое (положение. — Прим.ред), нужно как-то решать вопрос мирным путем с Москвой», — заявил политолог.

Кроме того, Михайлов отметил, что Украина находится буквально на грани гражданской войны. Ведь, по данным некоторых украинских и западных СМИ, глава киевского режима Владимир Зеленский и Залужный уже давно конфликтуют. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности «глубокого и красивого прорыва» ВСУ, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. Вместе с тем у Британии и США свои интересы относительно Украины. Обе страны переориентировали европейские страны под себя.

«Получают колоссальную прибыль с поставок собственного газа, введя санкции, да и убедив европейских лидеров отказаться от отношений с Москвой. США уже заработали много денег на войне, и сейчас американцы склонны к тому, чтобы подвигать украинскую элиту к мирному соглашению. Зеленский пока не соглашается. А вот другие стали говорить на эти темы», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер говорил об Украине и ее будущем.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Тема:
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