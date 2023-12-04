Обвинят и бросят: во Франции раскрыли план США в отношении Зеленского

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Политик Филиппо: США обвинят в неудаче Украины Зеленского и бросят его

Обвинят и бросят: во Франции раскрыли план США в отношении Зеленского

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

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Тема:
Спецоперация

Пока президент Украины слепо верит своим западным «друзьям» в то, что они ему помогут, те уже готовят схему, как поскорее от него избавиться.

США нашли главного виновника неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Им оказался президент Незалежной Владимир Зеленский. Так лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего готовиться к «плохим новостям» с Украины. Он отметил, что страна находится в «критической ситуации».

«Плохие времена для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского», — написал Филиппо.

При этом он отметил, что для США такие действия не новые. Так Белый дом всегда поступал с тем, кем руководил и использовал в своих корыстных целях.

«Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает», — добавил он.

Также эксперт призвал перестать поставлять оружие и деньги киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер говорил об Украине и ее будущем.

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