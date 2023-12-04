Болгария наложила вето на предоставление Украине списанной бронетехники

Украина может оказаться без бронетранспортеров от Болгарии. Президент страны Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения о передаче техники киевскому режиму, сообщается на сайте политика.

В вето указывается, что депутаты полностью не ознакомились с документами и поэтому не могут правильно оценить возможность передачи Украине бронетехники, которая может быть нужна самой Болгарии. В частности, не были учтены потребности пограничной полиции и пожарной охраны, а также вопросы безопасности населения.

«Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первым приоритетом», — отметил Радев.

Напомним, в конце ноября Болгария и Украина договорились о безвозмездной поставке техники в рамках помощи. Ожидалось, что киевский режим получит около 100 бронетранспортеров, произведенных примерно 40 лет назад, вооружение и запчасти к ним.

Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Западу становится все сложнее оказывать помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что киевский режим может не получить 50 миллиардов евро от союзников.