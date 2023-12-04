«Бездонная бочка»: Песков отреагировал на сокращение западной помощи Украине

Страны Запада начали осознавать, что поставлять оружие и деньги киевскому режиму больше не могут.

Западным странам становится все сложнее оказывать помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что киевский режим может не получить 50 миллиардов евро от союзников.

«Им (европейцам. — Прим. ред.) становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что тем временем Россия будет продолжать спецоперацию на Украине. Песков добавил, что экономика адаптировалась к нынешним условиям и позволяет продолжать необходимые действия по защите Донбасса.

Ранее стало известно, что Украина может лишиться огромных денег из-за кризиса в Германии. Как пишет газета Financial Times, Евросоюз скоро будет не в силах выплатить обещанные Киеву 50 миллиардов евро.

Кроме того, в самом Евросоюзе начался хаос: страны-участницы не могут прийти к единому соглашению по пополнению совместного бюджета блока. По словам источника, достичь компромисса не удается, в первую очередь, в вопросе помощи Украине.

Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что настрой президента Украины Владимира Зеленского с оптимистичного сменился на пессимистичный.