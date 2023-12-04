Путин поручил подумать о поддержке гражданских жен погибших участников СВО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Российский лидер отметил — система поддержки семей защитников Донбасса выстроена, однако есть все же и те, кого меры поддержки еще не коснулись, а должны.

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Необходимо подумать о мерах поддержки женщин защитников Донбасса, которые проживали с бойцами в гражданском браке. С таким поручением российский лидер Владимир Путин выступил на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Надо аккуратно подумать и на тему тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке», — сказал Путин.

Он отметил, что в таких семьях зачастую есть и дети, которые также нуждаются в помощи и поддержки государства. В целом же российский лидер отметил, что система мер поддержки семей участников спецоперации выстроена. Однако все же могут наблюдаться недочеты. О них следует незамедлительно сообщать.

«Поскольку это масштабная работа, и здесь могут быть какие-то прорехи, какие-то недочеты, поэтому все, что вы находите, пожалуйста, в оперативном режиме нам передайте», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новогодние мечты детей осуществит президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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