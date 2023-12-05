Недостаточно поддержки: на Украине нашли оправдание провалу контрнаступления

Проведению операции ВСУ не помогла даже западная бронетехника. Наши бойцы ее успешно уничтожают.

Провал контрнаступления ВСУ связан с отсутствием поддержки с воздуха. Как сообщает газета The Washington Post, такое мнение выразил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Так, Резников указал, что российская армейская авиация, дроны и артиллерия уничтожают с воздуха украинскую бронетехнику «при каждой попытке передвижения».

«По его словам, без поддержки с воздуха единственным вариантом было бы использовать артиллерию для обстрела российских позиций, сходить с машин и двигаться пешком», — пишет газета.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.