«От оптимизма не осталось и следа»: на Западе увидели изменение в поведении Зеленского

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 40 0

TV5Monde: от оптимизма Зеленского не осталось и следа

«От оптимизма не осталось и следа»: на Западе увидели изменение в поведении Зеленского

Фото: REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Реальность на поле боя заставила украинского лидера взглянуть правде в глаза.

Настрой президента Украины Владимира Зеленского с оптимистичного сменился на пессимистичный, сообщает телеканал TV5Monde.

В сюжете отмечается, что еще в конце прошлого года Зеленский обещал украинцам, что 2023-й станет «годом победы». И вот, год подходит к концу, а реальность совсем иная. Широко анонсируемое летнее контрнаступление с треском провалилось, доверие со стороны населения падает.

«В украинской верхушке явно кое-что изменилось, и в первую очередь — настрой Зеленского. От оптимизма, который он, несмотря ни на что, демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа», — отмечает телеканал.

Армия России расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО: что происходит на фронте

Отношение к Зеленскому меняется и на Западе. Если в 2022-м журнал Politico присвоил ему звание «Самого влиятельного человека Европы», то по итогам текущего глава киевского режима признан «Главным мечтателем года».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
4 дек
Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников
4 дек
«Горькое разочарование»: почему на Западе перестали верить в победу Украины
3 дек
Украина начала «мобилизацию» кошек
3 дек
Зимнее меню: чем кормят российских бойцов в зоне спецоперации
3 дек
Учите историю: кто и на что должен пойти ради мира в Донбассе
3 дек
«Безопасность и благополучие народа»: о чем говорил Путин на Всемирном русском соборе
3 дек
Наступают не только ВС РФ, но и мыши: почему ВСУ переходят в оборону
3 дек
Не один Джонсон: кто на Западе приложил руку к срыву переговоров РФ и Украины
3 дек
Армия России расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО: что происходит на фронте
2 дек
В США рассказали о больших потерях ВСУ из-за двойных ракетных ударов ВС РФ
-6° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.76
1.18 97.91
1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:38
«Это судьба»: что заставило Александра Петрова жениться на первой встречной
3:15
«От оптимизма не осталось и следа»: на Западе увидели изменение в поведении Зеленского
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
2:41
Завидует чужому успеху? Солист «Рондо» Иванов обрушился на SHAMAN за пикантное видео
2:30
Бесконечная череда «обязаловок»: почему в праздники вдруг становится грустно?
2:10
Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

Сейчас читают

«Горькое разочарование»: почему на Западе перестали верить в победу Украины
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд