«Тише стало»: группировку ВСУ разбили на угледарском направлении

Бойцы группировки войск «Восток», чтобы нанести максимальный урон противнику и избежать ответного огня, используют квадроциклы. На позиции выезжают с переносными гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.

Такие мобильные группы помогают нашей пехоте избежать потерь. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков — с подробностями.

Перед боевым выездом проходит обязательная проверка оружия. Сбоев у «пламени» не бывает, но лучше перестраховаться, взять с собой побольше гранат. На этом участке южнодонецкого фронта всегда неспокойно.

АГС-17 крепится к обычному джипу, машина трофейная, отбита у ВСУ во время их провального контрнаступления. Сейчас наши бойцы 68-го армейского корпуса используют оружие врагов против них самих.

АГС-17 установлен прямо в кузове облеченного варианта УАЗ, который помогает российским бойцам передвигаться по всей линии фронта. Окрестности Новомихайловки — мобильная группа работает по противнику, который укрылся в соседней лесополосе.

Калибр 30 миллиметров — АГС-17 это мощное оружие поддержи и наступления. На перезарядку есть секунды, пламя выжигает подразделения ВСУ под Новомихайловкой. Уже по возвращении в тыловой район бойцы рассказывают о пораженной ими цели.

«По пехоте работаем в основном пока по опорникам. Долбим опорники. На расстоянии в два-три километра. Работаем хорошо, попадаем в цель», — рассказал оператор ПТУР с позывным «Кран».

Новомихайловка это сложный участок фронта. Прямо под боком находится Угледар и Елизаветовский лес с мощной группировкой ВСУ. Российским бойцам приходится здесь одновременно и держать удар, и наступать.

Такие мобильные группы помогают нашей пехоте избежать потерь. Вместе с АГС-17 на передних рубежах и расчеты противотанкистов. Они работают и по «тяжелым» врагам — танкам — и по облегченным, но не менее опасным целям.

«Была ориентировка, что там сидит ВСУшник с Javelin. Выбрали позицию. Кто-то встал с краю, кто-то сбоку. Все ракеты ушли в опорный пункт», — рассказал оператор ПТУР с позывным «Азиат».

В небе сразу зажужжали вражеские дроны, ушли из-под огня. Вообще любая заминка здесь, на одном из самых горячих участков фронта, фатальна.

Поэтому наши военнослужащие группировки «Восток» работают едва ли не со скоростью пули. Позволяет и орудие, ПТУР — точный и надежный, и транспорт — скоростной и проходимый.

Противотанкисты передвигаются по всей линии фронта на маневренных квадроциклах, которые позволяют пресекать все попытки врага прорвать нашу оборону. На счету противотанкистов 68-го армейского корпуса десятки пораженных целей.

В последнее время работы стало меньше, говорят бойцы. Сила противника на исходе.

«Тише стало. Месяца три назад они стреляли каждый день почти. Я думаю, голод. Берегут снаряды», — считает командир противотанкового взвода с позывным «Джокер».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллерийскую батарею ВСУ уничтожили «Ланцетами» на правом берегу Днепра.