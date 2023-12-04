Артиллерийскую батарею ВСУ уничтожили «Ланцетами» на правом берегу Днепра
Националисты потерпели очередное поражение в зоне спецоперации.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru
Российские десантники уничтожили артиллерийскую батарею ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Поразить позиции противника помогли барражирующие боеприпасы «Ланцет», запущенные с помощью беспилотников.
Таким образом операторы дронов вывели из строя две самоходные установки и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также одну замаскированную станцию связи.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что танкисты армии России уничтожили группу диверсантов ВСУ.
- 4 дек
- Залужный пропал с совместных фото с Зеленским из-за разногласий по наступлению
- 4 дек
- Нефтебаза в Луганске горела из-за ночной атаки со стороны ВСУ
- 4 дек
- С тонущего корабля: боевики ВСУ сбежали при захвате опорного пункта силами ВС РФ
- 4 дек
- Цель обнаружена: как российские истребители уничтожали радиолокационную станцию ВСУ
- 4 дек
- ВС РФ заставили бежать боевиков ВСУ при штурме Артемовского
- 4 дек
- Пушки «Рапира» уничтожают опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 4 дек
- Один снаряд — цель поражена: как ВС РФ уничтожают западные танки в районе Клещеевки
- 4 дек
- Обвинят и бросят: во Франции раскрыли план США в отношении Зеленского
- 4 дек
- «От оптимизма не осталось и следа»: на Западе увидели изменение в поведении Зеленского
- 4 дек
- Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников
Читайте также
86%
1.18 97.91
1.03
Нашли ошибку?