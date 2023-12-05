Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух МиГ-29 на Украине

Кроме того, нашим бойцам удалось ликвидировать один вертолет боевиков ВСУ.
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
Российские военные сбили два украинских истребителя МиГ-29 за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации.
«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области», — говорится в сводке.
Также, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области был сбит украинский вертолет Ми-8.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия провела переговоры с Украиной о планах по производству артиллерийских снарядов.
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