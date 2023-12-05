«Есть пример»: Явлинский назвал способ примирения россиян и украинцев

Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Эльзаса
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с Украиной. Однако именно киевский режим во главе с Владимиром Зеленским заблокировал переговоры.
В вопросе примирения России и Украины надо брать пример с Франции и Германии, заявил в интервью РБК основатель «Яблока» Григорий Явлинский.
«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — заявил Явлинский.
По словам политика, это именно та перспектива, которая сегодня существует в мире. Явлинский указал на неудачные попытки Индии и Пакистана, Израиля и Палестины, а у Европы получилось, считает он.
«Надо брать пример», — добавил политик.
Начало спецоперации России на Украине и отказ второй от переговоров
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова к переговорам с Украиной на территории западной страны.
- 5 дек
- В пух и прах: подразделение пехоты ВСУ ликвидировали под Артемовском
- 5 дек
- Финляндия заявила о планах по производству снарядов для Украины
- 5 дек
- «Бегать не собираемся»: СМИ узнали о готовности России к переговорам с Украиной
- 5 дек
- Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Азовским морем
- 5 дек
- Мощный удар из РСЗО «Торнадо-С»! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 5 дек
- «Путин выходит победителем»: в Европе признали неудобную для них правду о России
- 5 дек
- «Окрестности громыхают»: ВС РФ занимают ключевые позиции ВСУ под Артемовском
- 5 дек
- Еще не родившиеся дети погибших в СВО могут начать получать страховые выплаты
- 5 дек
- В США не смогли договориться по Украине: финансирование киевского режима поставят на паузу?
- 5 дек
- Недостаточно поддержки: на Украине нашли оправдание провалу контрнаступления
Читайте также
85%
0.91 98.58
0.67
Нашли ошибку?