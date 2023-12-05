Ситуация усугубляется: оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 34 0

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Ситуация усугубляется: оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Погода

Всего за сутки количество выпавших осадков побило все многолетние рекорды.

Погодные условия в Москве и области выходят из-под контроля ведомственных служб. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень низких температур спустя всего сутки после повышения уровня до желтого.

В последние несколько дней жители столицы лицом к лицу столкнулись с настоящей зимой: количество выпавшего снега побило 70-летний рекорд, а температура воздуха за считанные сутки упала практически вдвое. Возросшие порывы ветра и непрекращающийся снегопад побудили метеорологов повысить уровень опасности до «оранжевого».

«Степень интенсивности опасных явлений: „оранжевый“ — погода опасна», — гласит сообщение на официальном сайте Гидрометцентра.

Предварительно, предупреждение о низких температурах в столице и Московской области будет действовать до 23:00 8 декабря. Аномально низкое падение температуры москвичам и жителей области стоит ждать в период с 5 по 9 декабря, после этого ситуация придет в норму.

К пятнице столбик термометра упадет до минус 14–16 градусов, в субботу и воскресенье температура достигнет минус 13–18 градусов днем. Ночью столбик термометра понизится до минус 12-20 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что о погоде говорит объявленный опасным «желтый» уровень.

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