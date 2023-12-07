Госдума обратится к ООН из-за нарушения Украиной Конвенции о правах ребенка

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Российские депутаты призывают дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям киевского режима в отношении детей.

Госдума обратится к ООН из-за нарушения Украиной Конвенции о правах ребенка

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Госдума России обратится к ООН, парламентам других стран мира и межпарламентским организациям на фоне нарушения украинской стороной Конвенции о правах ребенка. Депутаты приняли соответствующий документ в рамках пленарного заседания нижней палаты.

Уточняется, что в результате преступных действий, совершенных киевским режимом, были нарушены положения Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Обращение было подготовлено комитетом ГД по международным делам совместно с вице-спикером палаты Анной Кузнецовой.

Сенаторы и депутаты в своем обращении призовут оценить с правовой и морально-этической точки зрения действия Украины в отношении несовершеннолетних, а также провести расследования преступлений Киева совместно с российскими экспертами — членами парламентской комиссии.

В документе указано, что нацисты нарушили целый список норм, предусмотренных Конвенцией. В том числе, это положения о праве на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка.

Совет Федерации также принял текст обращения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила о возвращении из России на Украину шести детей.

Тема:
Спецоперация
7 дек
«Второй Вьетнам»: Нарышкин предупредил, к чему приведут действия США на Украине
7 дек
«Украина не побьет Россию»: в США признали свое поражение в конфликте
7 дек
Грозные орудия против истребителей человеческих душ: что происходит в зоне СВО
7 дек
«Фабрикуются страшилки»: Антонов упрекнул США за слова о прямом столкновении с Россией
7 дек
Танкисты накрывают противника плотным огнем! Лучшее видео из зоны СВО за день
7 дек
Заоблачные хотелки: какое новое вооружение Украина попросила у США
7 дек
Двое пожарных погибли и еще 13 пострадали при обстреле ВСУ в Донецке
7 дек
В США вновь не смогли договориться о выделении помощи Украине
6 дек
«Ситуация меняется»: почему Зеленский отказался выступать перед сенатом США
6 дек
Тюремные условия: насильно мобилизованных в ВСУ содержат в «закрытых» военкоматах
-11° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.78
1.20 100.14
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:14
Великобритания ввела санкции против двух россиян, якобы связанных с хакерами
14:14
«Невосполнимая утрата»: главное о стрельбе в одной из школ Брянска
14:03
Задержан еще один фигурант дела о массовом отравлении метадоном в Астрахани
14:01
Обогнал доллары и евро: стоит ли вкладываться в юань и почему
13:56
«Вопрос для правоохранителей»: Песков об убийстве экс-депутата Рады Кивы
13:55
В Кремле отреагировали на стрельбу в брянской школе

Сейчас читают

Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы
Оперировать страшно, не боятся только дураки: один из основателей кардиоцентра Сызрани спас тысячи жизней
Режиссер Лакисов о мультипликаторе Богомоловой: «Главная особенность — в любви»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам