В Кремле указали на попытки Вашингтона использовать Москву как инструмент в своих делах.

США продолжают «демонизировать Россию» для обработки конгрессменов и сенаторов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома Джо Байдена о нежелании победы Москвы над Киевом.

Американский лидер во время обращения к Конгрессу сообщил, что Россия непременно нападет на страны НАТО после того, как одержит победу на украинском театре боевых действий.

В Кремле следили за высказываниями Байдена, отметил Песков. Они вызвали лишь сожаления, потому что власти Соединенных Штатов продолжают использовать РФ как инструмент в своих делах.

«И в данном случае конкретно они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов», — отметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистам.

Песков добавил, что эта практика Вашингтона «весьма досадна», а ее прямая цель — получение денег американских налогоплательщиков на продолжение украинского конфликта.

В заключение пресс-секретарь президента выразил надежду, что конгрессмены сохраняют трезвость ума и понимают истинную суть заявлений западного руководства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава СВР Сергей Нарышкин предупредил, к чему приведут действия США на Украине.