«Второй Вьетнам»: Нарышкин предупредил, к чему приведут действия США на Украине

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Нарышкин: США рискуют устроить себе на Украине второй Вьетнам

«Второй Вьетнам»: Нарышкин предупредил, к чему приведут действия США на Украине

Фото: Reuters / Stringer

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Каждая новая американская администрация будет сталкиваться с одной и той же проблемой. Есть ли шанс все исправить?

Вероятен сценарий, при котором США устроят себе «второй Вьетнам» на Украине, а положить ему конец сможет только смелый и здравомыслящий правитель. Об этом пишет директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье для журнала «Разведчик».

Глава ведомства считает, что дальнейшая помощь киевскому режиму поспособствует снижению влиятельности Запада на мировой арене. Украина же со временем продолжит превращаться в «черную дыру», которой необходимы как материальные, так и людские ресурсы.

«США рискуют устроить себе „второй Вьетнам“, с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации». — предупреждает Нарышкин.

Заткнуть это украинское «жерло» возможно будет лишь тогда, когда к власти в Соединенных Штатах придет здравомыслящий человек, обладающий достаточной смелостью, чтобы положить конец накачке Украины в ущерб своей стране.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали свое поражение в конфликте на Украине.

Тема:
Спецоперация
7 дек
«Украина не побьет Россию»: в США признали свое поражение в конфликте
7 дек
Грозные орудия против истребителей человеческих душ: что происходит в зоне СВО
7 дек
«Фабрикуются страшилки»: Антонов упрекнул США за слова о прямом столкновении с Россией
7 дек
Танкисты накрывают противника плотным огнем! Лучшее видео из зоны СВО за день
7 дек
Заоблачные хотелки: какое новое вооружение Украина попросила у США
7 дек
Двое пожарных погибли и еще 13 пострадали при обстреле ВСУ в Донецке
7 дек
В США вновь не смогли договориться о выделении помощи Украине
6 дек
«Ситуация меняется»: почему Зеленский отказался выступать перед сенатом США
6 дек
Тюремные условия: насильно мобилизованных в ВСУ содержат в «закрытых» военкоматах
6 дек
Российские силы ПВО сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в зоне спецоперации
-11° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.78
1.20 100.14
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде
12:47
«Будем закрывать год»: какой теме Путин посвятит итоговый Госсовет
12:40
Роковой случай: стала известна возможная причина смерти Наталии Богомоловой
12:26
Было очень страшно: как прошли последние дни жизни Людмилы Барыкиной
12:23
«Второй Вьетнам»: Нарышкин предупредил, к чему приведут действия США на Украине
12:12
Началось несколько дней назад: какие проблемы со здоровьем у Ларисы Долиной

Сейчас читают

Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы
Ученица устроила стрельбу в школе Брянска
В России утвердили дату выборов президента в 2024 году
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам