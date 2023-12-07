Не уберег сейф? Адвокат Жорин рассказал, что грозит отцу стрелявшей в Брянске девочки

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 665 0

Звездный адвокат Жорин: отец девочки из Брянска может понести ответственность

Фото, видео: Михеева Надежда / ТАСС; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в школе Брянска

Все ли выполнялось мужчиной по букве закона?

Отец устроившей стрельбу в одной из школ Брянска девочки может понести уголовную ответственность, если он ненадлежащим образом хранил оружие. Об этом 5-tv.ru заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

«Если рассуждать о том, что может грозить отцу, то важным фактором является то, как он хранил это оружие и были ли им допущены нарушения при его хранении. Его нужно держать в сейфе, а тот, в свою очередь, должен закрываться на ключ, который следует хранить лишь хозяину», — отметил юрист.

Он допускает, что все могло так и быть. Однако дети, говорит Жорин, при желании способны найти даже хорошо спрятанную «заначку».

Если оружие хранилось по букве закона, то в первую очередь наступит материальная ответственность за причиненный вред здоровью, моральный ущерб и так далее, объяснил Жорин. В случае, если были нарушения при хранении, то ответственность будет уголовной.

То же самое касается и директора школы, говорит юрист. Если он четко выполнил свои законные обязанности, то ответственность не должна наступить.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на стрельбу в брянской школе.

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