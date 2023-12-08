Свечи в память о погибших зажгли на Хануку в Израиле
Отмечают праздник и солдаты ЦАХАЛ, находящиеся в секторе Газа.
Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; 5-tv.ru
Новые авиаудары по сектору Газа: Израиль заявил об уничтожении укрепленной ячейки ХАМАС на севере палестинского анклава. В ходе наземной операции военные столкнулись с отрядом боевиков, который обстрелял войска противотанковыми ракетами из скрытых позиций в городской застройке.
Ответный удар по ним нанесли с воздуха, десятки боевиков оказались в плену, сдаться решили сами. В свою очередь в ХАМАС заявили, что за последние трое суток им удалось повредить или уничтожить 135 израильских танков.
Тем временем на Западном берегу продолжаются рейды. В Хевроне дежурят израильские патрули, подозреваемых в связях с ХАМАС задерживают под всеобщее возмущение местных жителей.
А в Израиле начали отмечать Хануку. В честь праздника военные, которые участвуют в операции в секторе Газа, зажгли свечи.
Ночью в Тель-Авиве семьи 138 израильтян, которые все еще находятся в заложниках, вышли на центральные улицы с фотографиями родных. Они также зажгли свечи в память о погибших в атаке 7 октября.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН дали пугающую оценку событиям в секторе Газа.
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