Мастера точной стрельбы: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Снайперская винтовка Драгунова (СВД) стала делом всей жизни для разведчика-снайпера группировки войск «Восток» с позывным «Стрелок». На его счету свыше 30 уничтоженных националистов ВСУ и более десяти сбитых БПЛА противника различных типов.
СВД — самое массовое снайперское оружие в мире, которое используется уже более полувека. Простая, надежная, незаменимая и получившая мировое признание. К тому же еще и первая в мире самозарядная винтовка повышенной точности для армейских снайперов.
Время показало, что некоторые эргономические и конструктивные решения, примененные при создании СВД, стали весьма удачными и используются до сих пор в новейших образцах снайперского вооружения.
Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации выполнили удар неуправляемыми ракетами по опорному пункту и живой силе противника. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
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