Мастера точной стрельбы: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 46 0

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) стала делом всей жизни для разведчика-снайпера группировки войск «Восток» с позывным «Стрелок». На его счету свыше 30 уничтоженных националистов ВСУ и более десяти сбитых БПЛА противника различных типов.

СВД — самое массовое снайперское оружие в мире, которое используется уже более полувека. Простая, надежная, незаменимая и получившая мировое признание. К тому же еще и первая в мире самозарядная винтовка повышенной точности для армейских снайперов.
Время показало, что некоторые эргономические и конструктивные решения, примененные при создании СВД, стали весьма удачными и используются до сих пор в новейших образцах снайперского вооружения.

Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации выполнили удар неуправляемыми ракетами по опорному пункту и живой силе противника. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Тема:
Спецоперация
11 дек
«Русские наступают»: командующий ВСУ бьет тревогу
10 дек
Новая тактика провалилась: из-за больших потерь ВСУ вербуют иностранных наемников
10 дек
ВС РФ поразили место сбора командиров подразделений ВСУ «Катран» и «Омаха»
10 дек
Кандидат в президенты США признал Донбасс российской территорией
10 дек
«Будущее России»: Путин заявил о важной роли участников СВО
10 дек
Один день из жизни Героя: как работают огнеметчики ВС РФ в зоне спецоперации
10 дек
Минобороны РФ: в зоне спецоперации впервые применили вертолеты Ка-52М
9 дек
Армия РФ ударила по местам производства боеприпасов для ВСУ
9 дек
«Корми собаку, чтоб не сдохла»: политолог оценил последствия отказа США от помощи Украине
9 дек
«Грады» осыпают позиции ВСУ снарядами: лучшее видео из зоны СВО за день
-10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

6:53
Шольц во лжи: однопартийцы канцлера ФРГ обвинили его в энергокризисе
6:35
Часто об этом забывают: какие обязанности есть у работодателя перед сотрудниками
6:17
Так все-таки любила или нет? Как на самом деле вдова Градского относилась к нему
6:00
Мастера точной стрельбы: лучшее видео из зоны СВО за день
5:41
Руки мастера огранили фигуру: Филипп Киркоров рассказал о тренировках
5:31
Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Сейчас читают

«Загрузил диски»: сын Градского признался, что он вывозил вещи из квартиры папы
Сильно разнятся: чем отличаются потребности в сексе у мужчин и женщин
«Очень больно и очень жутко» — что за новая пневмония-мутант и как ее лечить
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам