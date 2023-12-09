В РФ утвердили дату собрания инициативной группы избирателей Путина

Мероприятие решено организовать в киноконцертном зале «Зарядье».

В России утвердили дату собрания инициативной группы избирателей Владимира Путина в преддверии президентских выборов. Действующий глава государства накануне объвил, что готов баллотироваться на новый срок. Как отметил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, мероприятие состоится 16 декабря.

«Он сказал, что поддержит нашу инициативу, и я надеюсь, что наше собрание пройдет в субботу, 16 декабря, в „Зарядье“. Собрание группы избирателей», — пояснил Машков.

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Кроме того, председатель Союза театральных деятелей подчеркнул, что организуют все именно в киноконцертном зале «Зарядья». Разрешение на это дал директор помещения Иван Рудин.

Ранее секретарь генсовета «Единой Россия» Андрей Турчак заявлял, что партия совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) займутся организацией выдвижения российского лидера на предстоящих президентских выборах.