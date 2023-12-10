Один день из жизни Героя: как работают огнеметчики ВС РФ в зоне спецоперации
Военкор «Известий» показала, как работают огнеметчики ВС РФ в зоне спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
С тренировочного полигона Герой России вновь отправится на штурм.
Нежелание украинцев идти воевать за Зеленского вполне объяснимо: перспектив ноль, цели непонятные, а у российских войск превосходство в живой силе и технике. Тем более, что есть такие виды вооружений, которые не оставляют шансов даже тем, кто пытается спрятаться в вырытых в мерзлой земле окопах. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова увидела работу огнеметчиков.
Три секунды и реактивный пехотный огнемет в буквальном смысле испепеляет легкобронированную технику противника. Термобарическая реактивная граната ударной волной и температурой в 1000 градусов уничтожает все на площади до 80 квадратных метров.
«Шмель» — оружие устрашающее и уникальное. По ударной силе он равен гаубичному орудию 152 калибра при этом сверхмобильный, весит всего 11 килограммов.
Повелители «Шмелей», бойцы войск радиационной и химической защиты в бою подходят к противнику на расстояние в 300 метров. Риск запредельный. Работают в парах: стрелок прикрывает огнеметчика.
«Выскакиваешь, прицелился, предохранитель снимаешь. Выстрел», — показывают бойцам принцип работы на передовой.
Тренировку проводит зам комбата с позывным «Шмель», в честь орудия.
С этого тренировочного полигона он вновь отправится на штурм. Звезду Героя получил за самоотверженный подвиг: не раздумывая рискнул собственной жизнью, чтобы спасти свою группу. Никто не погиб.
«Вступили в неравный бой: нас было девять человек, их более 50. Когда уже все боеприпасы израсходовали, нас противник брал в тиски и с тыла начинали заходить уже, забивать. После этого я вызвал артиллерию на себя. Артиллерия помогла нам: коридор создала, вот в этом коридоре мы проскочить успели», — рассказывает Герой России, заместитель командира батальона Сергей Бачериков с позывным «Шмель».
На СВО «Шмель» с первого дня. Говорит, сейчас стало проще. Ребята, которых он тренирует, такие же, как он, по духу и характеру. И способны на подвиги.
«Люди поменялись, характер поменялся у людей, по-другому относятся, понимают: за что воюем и надо дожимать до конца», — рассказывает Сергей Бачериков.
РХБЗ всегда на первой линии. Самые жаркие подразделения вызывают панику у националистов, особенно если вперед выдвигается «Солнцепек», у врага нет никаких шансов. Полный пакет термобарических снарядов испепеляет все на площади 40 тысяч квадратных метров.
Наша группировка на Купянском направлении всегда работает в связке. Тяжелые огнеметные системы, авиация, танки.
А вот уже артиллеристы «Западной» группировки войск продолжают отодвигать противника в районах Харьковской области и ЛНР. Очередной пункт временной дислокации и скопления техники ВСУ уничтожил расчет реактивной системы залпового огня.
Всего же только за неделю на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 480 военнослужащих, три танка и больше 30 единиц бронемашин и артиллерийских орудий.
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