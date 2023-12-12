Ледниковый период? Сибирь и Урал находятся во власти северного антициклона

В городе Тулун несколько микрорайонов остались без тепла.

Сотни жителей Урала и Сибири остались без тепла и без света. И виноват в этом огромный северный антициклон. Он буквально обрушил столбики термометров. В Ханты-Мансийске минус 37 градусов, почти столько же в Хакасии. А абсолютный рекордсмен — село Курай, это в республике Алтай — там температура опустилась до минус 60-ти градусов. В школах и вузах отменяют занятия, с перебоями ходит общественный транспорт, в холодных домах люди кутаются в одеяла. О ледниковом периоде корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Один котел течет, на втором сломался двигатель и насос. Кочегар вручную подкидывает угля в единственную рабочую топку. Это тот самый многострадальный Тулун в Иркутской области. С серьезными проблемами в период природных аномалий город сталкивается не впервые. Весной его топило, а теперь жители снова оказались в зоне бедствия. В минус сорок градусов там не выдержала местная котельная.

«Обогревателем только спасаемся», — говорят местные жители.

Татьяна Пахоменко говорит, дома сейчас 14 градусов тепла. Батареи, похоже, греют только себя. И так уже несколько дней.

«Сегодня ночью вообще она была холодная. Не ледяная, но, видать, прогоняют», — заметила Татьяна.

Подъезды жилых домов здесь превратились в ледяные пещеры — иней на перилах и ступеньках. В квартирах холодные полы и стены. Из-за отсутствия отопления появилась наледь на окнах.

«В пятницу у нас уже было вечером холодно. Я начала звонить в аварийную службу. Аварийная служба говорит: „Звоните в коммунальные системы“. В коммунальные системы кое-как дозвонились с третьего раза, они нам объяснили, что у них там авария. Видите ли, ждите», — сказала местная жительница Лилия Королькова.

Аварию на котельной пытаются устранить еще с 9 декабря, но заменить вышедшее из строя оборудование невозможно из-за морозов. Власти объявили режим повышенной готовности, бесконечно собирают совещания, пытаются найти резервы и решить проблему, но пока безрезультатно.

«Сегодня утром посетил котельную, посмотрел проблематику, которая там возникла. К сожалению, информация о возникновении аварии была на сутки задержана, поэтому оперативно сегодня сложно как-то помочь», — сказал министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

К аномальным морозам коммунальщики оказались не готовы. Чуть ниже тридцати градусов на термометрах, и проблемы возникают одна за другой.

В Челябинской области жители сразу нескольких поселков топят снег. Воды там нет уже несколько дней. Наталья Ахмина вместе с сыном делает запасы. Когда устранят аварию на водопроводе — неизвестно.

«Предыдущую аварию устраняли около двух недель. И это быстро, потому что обычно у нас аварии устраняют около двух месяцев. Вода бежит, а в доме ее нету», — заметила Наталья.

Экстремальный холод накрыл страну еще в конце прошлой недели. Арктические морозы пришли сразу в несколько регионов и не отступают до сих пор. Погода испытывает на прочность электросети.

Перебои есть почти везде. Свет пропадает и в домах жителей Тюменской области.

«То фаза одна пропадет, то раз выключат. Сделают. На следующий день похолодания начинаются. Раз — опять авария на линии», — пожаловался Сергей Севастьянов.

В квартирах и домах Хакасии отключают электричество на несколько часов, а иногда почти на сутки. Снабжать энергией перестают и энергетические объекты. Круг замыкается — из строя выходят котельные.

«У людей котел загорелся из-за этого постоянного отключения», — сказала местная жительница.

И снова нет отопления. Еще несколько дней назад после очередной аварии на электросетях жители поселка Калинино приходили греться в аэропорт Абакана. Исправить ситуацию обещали местные власти.

Но сделать это оперативно в морозы невозможно. Приходится ждать, когда холода отступят. А произойдет это, по прогнозам синоптиков, лишь к концу недели. Жителям замерзающих поселков остается закупаться генераторами и электрическими обогревателями. За свой счет.