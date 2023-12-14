Непревзойденные Су-35: лучшее видео из зоны СВО за день

Удары по украинским националистам наносятся и с земли, и с воздуха.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С круглосуточно несут дежурство. Летчикам, при выполнении задачи по контролю воздушного пространства в зоне проведения СВО на купянском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. После выполнения задания совершил успешную посадку на аэродроме вылета.
Личный состав расчета противотанкового ракетного комплекса «Корнет» группировки войск «Днепр» двумя прямыми попаданиями ракет уничтожил командно-наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, выявленный российской разведкой на правом берегу Днепра. Благодаря высокому мастерству оператора ракетного комплекса здание, в котором располагались украинские националисты, дважды было поражено точными попаданиями боевых зарядов в оконные проемы.
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