Российские бойцы отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Противник продолжает безуспешные атаки, но успеха не достигает.

Российские военные «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии за сутки отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении. Неприятель пытался атаковать защитников Донбасса в районе Клещеевки и Кирово. Об этом сообщили в Минобороны.

Также на этом направлении ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив около 265 украинских боевиков в районе населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Красное и Авдеевка.

Уничтожена и техника: две самоходки «Акация», три гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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