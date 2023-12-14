«Важнейший социальный показатель»: насколько выросла продолжительность жизни в России
Путин: средняя продолжительность жизни в РФ составляет 74 года
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Президент подчеркнул, что на этот уровень напрямую влияют усилия государства в сфере экономики и социальной политики.
Продолжительность жизни в России составляет 74 года — это важнейший социальный показатель, на который напрямую влияют усилия государства в сферах экономики и социальной политики. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе подведения итогов 2023 года.
«Динамика какая: в 2021 году продолжительность жизни в России — 70, в 2022-м — 72-73. А вот в 2023-м ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом, на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики», — заявил глава государства.
Кроме того, президент рассказал о других социальных и экономических показателях в стране. Так, в среднем на 8% вырастет размер заработной платы. С 1 января МРОТ будет повышен на 18%, а уровень безработицы снизится до 2,9%. Это самый низкий показатель за всю историю страны.
Также сокращается государственный и внешний долг России. Это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности, подчеркнул Путин.
Сегодня, 14 декабря, в Гостином Дворе Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Совмещенное мероприятие получило название «Итоги года». Главе государства поступило более двух миллионов вопросов от россиян.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал российскую экономику достаточно прочной, чтобы уверенно идти вперед.
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