«Небезосновательно»: у Зеленского пропало новогоднее настроение

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 60 0

Newsweek: Зеленскому предстоит встретить 2024 год с плохим настроением

«Небезосновательно»: у Зеленского пропало новогоднее настроение

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

На Западе считают, что Украине предстоит вступить в новый 2024 год с опаской. Но почему?

Позитивный настрой президента Украины Владимира Зеленского продолжает стремительно падать на фоне ситуации на фронте. Как отмечают журналисты издания Newsweek, киевский режим испытывает все больше трудностей, а российские силы в это время продолжают продвигаться на поле боя.

«В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — пишут авторы материала.

Настроение Зеленского омрачает и настрой Запада по финансированию киевского режима. Объем военной помощи с их стороны снижается, а ВСУ нуждаются в новой партии боеприпасов.

Как полагают журналисты Newsweek, Украине предстоит вступить в новый 2024 год с опаской.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, зачем на самом деле Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
16 дек
Позиции под защитой: как новое изобретение ВС РФ сделало ВСУ «слепыми»
16 дек
В Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8
16 дек
«Забыли нас спросить»: полковник дал прогноз новому контрнаступлению ВСУ
16 дек
Шестеро пограничников с Украины сложили оружие на границе под Курском
16 дек
Люди хотят вернуться в Россию: Сальдо назвал условия для переговоров с Киевом
16 дек
Новая попытка: Киев готовится к еще одному контрнаступлению
16 дек
На грани: как Зеленский ухудшил ситуацию для Украины одним лишь шагом
16 дек
Танкисты находят и уничтожают противника: лучшее видео из зоны СВО
16 дек
На Украине пожаловались на уловку ВВС России, обходящую ПВО
16 дек
Депутат ЕП Уоллес назвал безумием слова Столтенберга об украинском конфликте
-4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
Баловни судьбы и неудачники: кому из знаков китайского гороскопа повезет...

Последние новости

0:43
Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций
0:31
Отъезд из России и кольцо на пальце: как сейчас живет актриса Ирина Пегова
23:45
«Небезосновательно»: у Зеленского пропало новогоднее настроение
23:25
Футболист Том Локьер пережил остановку сердца во время матча
22:59
В Москве состоялся Кремлевский благотворительный кадетский бал
22:29
Как уберечь новогоднюю елку от домашних животных: действенные советы

Сейчас читают

Илон Маск оценил вероятность существования инопланетян
«Я дико упирался»: какие новогодние традиции есть в семье Топалова и Тодоренко
«Перестала продаваться сказка»: зачем Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам