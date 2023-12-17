Российские войска ликвидировали склады топлива для авиатехники ВСУ

В Минобороны поделились успехами ВС РФ в зоне спецоперации на Украине.
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian President's Office
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Российские военнослужащие ударили по топливным складам для авиационной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Как уточнили в оборонном ведомстве, вражеский объект поражен на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.
Отмечается, что такие же хранилища были ликвидированы на аэродроме Канатово Кировоградской области. Также армия РФ нейтрализовала одну реактивную систему залпового огня HIMARS на территории Константиновки Донецкой Народной Республики.
Кроме того, в публикации говорится о том, что войскам РФ удалось ликвидировать живую силу и военную технику противника в 132 районах, где проводится специальная военная операция.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине признали, что ВСУ не справляются с российскими планирующими бомбами.
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