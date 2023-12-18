Власти Украины заявили, что продолжат насильно мобилизовывать граждан
Буданов заявил, что на Украине продолжат насильно мобилизовывать
Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru
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В стране вручают повестки мужчинам в самых разных местах — на улице, в кафе и даже в спортивном зале. Это связано с большими потерями на фронте?
Глава украинской военной разведки объявил о продолжении принудительной мобилизации в стране. По словам Кирилла Буданова, никакими другими способами закрыть потребности ВСУ в живой силе невозможно.
Он уточнил, что военнослужащие с высокой степенью мотивации пришли в армию еще в первые полгода с начала боевых действий. И на этом фоне власти Украины прилагают все больше усилий, чтобы отправить на фронт уклонистов. Например, на границе мужчин призывного возраста ищут с помощью специальных дронов-разведчиков.
Ранее, писал 5-tv.ru, Буданов также заявил, что и почти никакой пользы нет от насильно мобилизованных граждан.
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