Угроза свыше: какие опасности таят гигантские сосульки на крышах
Десятки автомобилей в Петербурге получили повреждения от сосулек с крыш
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Пока в одних городах наледь деформирует машины, в других травмы получают люди.
Трагедия в Калужской области — там под снегом погиб ребенок. Тяжелый пласт обрушился на голову семилетнего мальчика, когда он гулял во дворе.
А в Петербурге с крыш падают огромные сосульки. Жители подсчитывают ущерб от оттепели: десятки автомобилей по всему городу получили серьезные повреждения.
«Глыба, она просто разбила стекло, крышу. Ну, я думаю, капот тоже пострадал. То есть, здесь вот с этой стороны вообще красиво видно, что там весь салон в осколках. Ну, собственно, вот такая ситуация», — говорит владелица поврежденной машины Оксана Куртукова.
А в Воронеже несколько автомобилей пострадали из-за схода снега: побило стекла, на машинах — глубокие вмятины. Известно о двух пострадавших, одну женщину госпитализировали.
В Подмосковье тяжести снега не выдержала крыша автосервиса. Конструкция весом несколько тонн обрушилась на 11 машин, людей в это время не было.
Однако пострадавшие в столичном регионе все же есть. Три человека получили травмы — на них упали сосульки.
Жителей Москвы и области призывают быть осторожнее — оттепель продержится до конца рабочей недели. Сегодня в столице — до плюс трех градусов и небольшие дожди.
Ранее 5-tv.ru писал, что Роскосмос показал снимки мощного снежного циклона «Ваня».
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