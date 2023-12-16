Роскосмос показал снимки мощного снежного циклона «Ваня», сделанные космическим аппаратом «Метеор-М». Именно этот циклон — виновник рекордных снегопадов в центральной России. Фотографии опубликованы в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

«На спутниковом снимке „Метеора-М“ — циклон „Ваня“. Он несет рекордный снегопад в Центральную Россию!», — подписали фото в ведомстве.

Сначала он появился над Молдавией, а затем сместился в сторону Балтийского моря. Там он встретился с атлантическим циклоном и двинулся в центральную Россию.

«Сегодня непогода обрушилась на Московскую область — отмечается, что это самый снежный день за последние 60 лет. Порывы ветра в Москве достигают 17 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, как Москву засыпал снегом циклон с Балкан.