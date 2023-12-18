«Миссия для смертников»: почему в Киеве врут про десант ВСУ на берег Днепра

Зеленский загнал себя в угол и теперь никак не может сказать правду своим военным.

«Миссией для смертников» назвали западные журналисты попытки ВСУ высадить десант на берегу Днепра. Корреспонденты побывали на линии фронта и убедились, что в Киеве врут об успехах наступления.

Как пишет британский Business Insider, солдаты киевской армии гибнут в огромных количествах, при этом они знают, что закрепиться на берегу будет невозможно! С такой же оценкой ситуации выступил и американский телеканал CNN. Там предположили, что сам Зеленский просто не может сказать правду, иначе его армия будет в полном отчаяньи.