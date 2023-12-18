«Миссия для смертников»: почему в Киеве врут про десант ВСУ на берег Днепра
Попытку ВСУ высадиться на берег Днепра назвали миссией для самоубийц
Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский загнал себя в угол и теперь никак не может сказать правду своим военным.
«Миссией для смертников» назвали западные журналисты попытки ВСУ высадить десант на берегу Днепра. Корреспонденты побывали на линии фронта и убедились, что в Киеве врут об успехах наступления.
Как пишет британский Business Insider, солдаты киевской армии гибнут в огромных количествах, при этом они знают, что закрепиться на берегу будет невозможно! С такой же оценкой ситуации выступил и американский телеканал CNN. Там предположили, что сам Зеленский просто не может сказать правду, иначе его армия будет в полном отчаяньи.
- 18 дек
- «Та самая тактика»: Лавров раскрыл, что скрывается за переговорами по Украине
- 18 дек
- «Нужно вывернуть»: Украину начали склонять к заморозке конфликта
- 18 дек
- «Сняли парадигму»: как дефицит боеприпасов у ВСУ изменит ход СВО
- 18 дек
- Работа героев: как армия России наступает на артемовском направлении
- 18 дек
- За семью и Родину: учителя рассказали о бойце, оставившем послание в Марьинке
- 18 дек
- ВСУ потеряли на донецком направлении до 190 боевиков и БМП Bradley
- 18 дек
- Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
- 18 дек
- Власти Украины заявили, что продолжат насильно мобилизовывать граждан
- 18 дек
- Мощный удар из «Урагана»! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 18 дек
- «Не без оснований»: почему Киев боится российских истребителей МиГ-31
86%
0.03 98.42
0.68
Нашли ошибку?