«Та самая тактика»: Лавров раскрыл, что скрывается за переговорами по Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Лавров: Запад хочет дать Киеву передышку, говоря о переговорах по Украине

«Та самая тактика»: Лавров раскрыл, что скрывается за переговорами по Украине

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

История с минскими договоренностями снова повторяется?

Западные лидеры, говоря о необходимости мирных переговоров по Украине, на самом деле предлагают Киеву возможность взять паузу от боевых действий и запастись оружием. Об этом в эфире федерального канала сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр рассказал, что в апреле в Нью-Йорке у него состоялась встреча с группой политологов из США, в том числе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом и сотрудником Совета Чарльзом Купчаном. После все назвали эту встречу секретной, якобы она использовалась, как «канал», отметил Ларов. Он добавил, что все было иначе, и он регулярно и открыто встречался с иностранными политологами.

«Тогда мне Ричард Хаас и с ним человек пять-шесть высказывали такую идею: да, надо, наверное, замиряться сейчас, потому что ни одна сторона не может победить», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что собеседники без стеснения говорили о необходимости именно перемирия на определенный срок, а не завершения конфликта. По их словам, Киеву просто нужно дать время, чтобы он восстановил арсеналы вооружения.

Сейчас же, обратил внимание Лавров, Запад уже открыто предлагает «паузу». Он сравнил это с минскими договоренностями, которые так же использовались для накачки Украины.

«Та же самая тактика проскальзывает сейчас в разговорах, которые ведут наши западные коллеги», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ экономическую войну.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский может предложить России ради мира.

Тема:
Спецоперация
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