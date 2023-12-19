«Температура понизится»: морозец вернется в Москву после оттепели

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Вильфанд: легкий морозец будет в Москве на следующей неделе

«Температура понизится»: морозец вернется в Москву после оттепели

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Тема:
Погода

В Гидрометцентре отметили, что показатели все равно будут выше нормы.

На следующей неделе в столичный регион вернется зимний морозец. Температуры отпустятся до минус трех-пяти градусов, сообщил агентству «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, оттепель в Москве заканчивается. Ночью температуры упадут до отрицательных уже в воскресенье, 24 декабря. Днем в выходной день столбики термометров будут показывать ноль градусов. В ночь на понедельник же начнется снег, который продлится днем.

«В начале следующей недели прогнозируется тенденция к понижению температуры. Температура понизится, но по отношению к климатическим нормам она будет высокая и будет выше нормы на три-четыре градуса», — прокомментировал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что сейчас температура на семь-восемь градусов выше декабрьской нормы. На следующей неделе они достигнут значений в минус три-пять градусов.

Вильфанд также призвал до конца недели быть бдительными. Из-за сохранения высоких для зимы температур, а также снега с дождем на улице может поджидать много опасностей — каток на дороге и падение снега с крыш.

«Нужно следить за двумя вещами — смотреть под ноги, потому что ветер чуть подул и начинается подмерзание, и посматривать вверх, потому что, если крыша не очищена, то снег с нее сходит как по маслу», — сообщил он.

Особенно скользко будет в воскресенье из-за понижения температуры, предостерег Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком.

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