В Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком
Что известно о состоянии малыша?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали 5-tv.ru источники.
Все случилось примерно в 08:00 во дворе жилого дома на Новочеркасском проспекте. Коляску от сильного удара примяло. В момент падения мама ребенка начала кричать и просить вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали малыша. Он находится в состоянии средней тяжести. В настоящий момент выясняются детали о состоянии ребенка.
Корреспендент «Известий» Надежда Одинцова побывала на месте. По ее словам, прямо на тротуаре валяются большие куски льда. Находится там страшно. Причем лед продолжает сходить с крыши того же дома.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге глыба льда убила 31-летнего дворника. Также пострадали от падения сосулек минимум четыре человек, а еще помяты 17 машин.
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