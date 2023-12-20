Сайт издания ранее уделял особое внимание новостям про про.украинский конфликт. Что изменилось?

Американская газета The Washington Post удалила рублику о ситуации вокруг Украины с главной страницы сайта. Теперь издание предлагает почитать новости про Украину в разделе «Мир».

Почти два года назад, в самом начале спецоперации, на сайте издания появился раздел под названием «Война на Украине». Он размещался на главной странице и соседствовал с разделами «Мнения» и «Стиль». Теперь материалы про Украину появляются в разделе «Мир», где собраны статьи по международной тематике.

Примечательно, что сам раздел «Мир» разделен на еще пять: Африка, Америка, Азия, Европа и Средний Восток. Большинство новостей про Украину можно найти под пунктом «Европа».

Никаких других изменений на сайте не произошло.

Западные СМИ все чаще пишут об усталости от украинского конфликта, которая проявляется на разных уровнях. Сильнее всего на настроения влияют противоречия Киева и Запада, провал контрнаступления ВСУ, отсутствие результатов на поле боя и постоянные требования новых поставок вооружения.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что США озадачены предновогодним «триумфом Путина» и итогами спецоперации.