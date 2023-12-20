«Решают мама и команда»: названо возможное место похорон «Пухляша» Красилова
Дмитрия «Пухляша» Красилова могут похоронить в родном Заринске
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru
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Артист скончался на 30-м году жизни.
Артист Дмитрий Красилов может быть похоронен в городе Заринск Алтайского края. Об этом в эксклюзивном разговоре с 5-tv.ru поделился певец Андрей Лобжанидзе.
Он заявил, что официальной информации пока нет. Место похорон сейчас выбирают его команда и мама.
«Пока неизвестно ничего. Решают мама, команда его, продюсеры, когда будет прощание. По поводу места похорон — я не могу сказать. Это не в моей компетенции. Мне кажется, что, скорее всего, его будут домой в Заринск транспортировать», — рассказал Лобжанидзе.
Он добавил, что Красилов был хорошим другом и талантливым артистом. Они даже записали песню, но не успели ее выпустить.
«Наисветлейший. Самый светлый, кого я знал. Всегда на позитиве. Все танцует, веселит всех. Мне кажется он был создан для того, чтобы просто радовать всех вокруг», — рассказал музыкант.
Неожиданные обстоятельства: мать Красилова может лишиться его наследства
Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной смерти 29-летнего Красилова могла стать болезнь сердца. Проблемы у шоумена были связаны с лишним весом.
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