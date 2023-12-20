«Решают мама и команда»: названо возможное место похорон «Пухляша» Красилова

Артист скончался на 30-м году жизни.

Артист Дмитрий Красилов может быть похоронен в городе Заринск Алтайского края. Об этом в эксклюзивном разговоре с 5-tv.ru поделился певец Андрей Лобжанидзе.

Он заявил, что официальной информации пока нет. Место похорон сейчас выбирают его команда и мама.

«Пока неизвестно ничего. Решают мама, команда его, продюсеры, когда будет прощание. По поводу места похорон — я не могу сказать. Это не в моей компетенции. Мне кажется, что, скорее всего, его будут домой в Заринск транспортировать», — рассказал Лобжанидзе.

Он добавил, что Красилов был хорошим другом и талантливым артистом. Они даже записали песню, но не успели ее выпустить.

«Наисветлейший. Самый светлый, кого я знал. Всегда на позитиве. Все танцует, веселит всех. Мне кажется он был создан для того, чтобы просто радовать всех вокруг», — рассказал музыкант.

Неожиданные обстоятельства: мать Красилова может лишиться его наследства

Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной смерти 29-летнего Красилова могла стать болезнь сердца. Проблемы у шоумена были связаны с лишним весом.