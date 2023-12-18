Названа предварительная причина смерти артиста Дмитрия Красилова
Проблемы с сердцем могли стать причиной смерти шоумена Дмитрия Красилова
Фото: Саша Савельева / ТАСС
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Известному шоумену было всего 29 лет.
Предварительной причиной смерти 29-летнего артиста Дмитрия Красилова, наиболее известного как «Пухляш», могла стать болезнь сердца. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.
Проблемы с сердцем у шоумена могли быть связаны с лишним весом.
Дмитрия Красилова нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Красилов обрел популярность благодаря участию в съемках клипов на песни известных групп. Несмотря на лишний вес, он с детства занимался танцами. А уже будучи взрослым даже дважды пробовал себя в одноименном шоу на федеральном канале.
Также Красилов успешно заявил о себе в качестве актера. Он снимался в таких сериалах и фильмах, как «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Толя-робот», «Учителя» и других.
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