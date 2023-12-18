Названа предварительная причина смерти артиста Дмитрия Красилова

Известному шоумену было всего 29 лет.

Предварительной причиной смерти 29-летнего артиста Дмитрия Красилова, наиболее известного как «Пухляш», могла стать болезнь сердца. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Проблемы с сердцем у шоумена могли быть связаны с лишним весом.

Дмитрия Красилова нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Красилов обрел популярность благодаря участию в съемках клипов на песни известных групп. Несмотря на лишний вес, он с детства занимался танцами. А уже будучи взрослым даже дважды пробовал себя в одноименном шоу на федеральном канале.

Также Красилов успешно заявил о себе в качестве актера. Он снимался в таких сериалах и фильмах, как «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Толя-робот», «Учителя» и других.