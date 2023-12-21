«Изящно и со вкусом»: Лолита заступилась за Ивлееву после ее «голой» вечеринки

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 246 0

Лолита Милявская: дресс-код на вечеринке Насти Ивлеевой был смешным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey, Petrov Sergey; 5-tv.ru

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После скандального ивента блогерша подверглась критике и даже опасности. Что же происходило на той самой тусовке?

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, ставшая объектом обсуждения из-за вызывающих образов гостей, была посвящена арт-объектам и искусству. В беседе с 5-tv.ru Лолита Милявская, которая также присутствовала на мероприятии, защитила блогершу, устроившую провокационный праздник.

«Это такая вечеринка тематическая, именно арт-вечеринка. Дресс-код был смешной: нужно было нарядиться во что-нибудь, что напоминало бы нагое тело, но достаточно иронично и без всяких претензий на настоящую эротику», — объяснила певица.

Как пишут СМИ, развратной тусовкой заинтересовались общественники — якобы они уже обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить и саму Ивлееву, и ее вечеринку на предмет пропаганды, а клуб, в котором проходило торжество, и вовсе закрыть.

По мнению Лолиты, ничего вульгарного в этом мероприятии не было, а его организатор Настя Ивлеева превзошла саму себя — ее образ и фотографии в качестве декораций напоминали, отметила певица, произведения искусства.

«Все было сделано изящно и со вкусом. Цель — не нагота, а ироничное и красивое отношение к наготе. Одежда была выбрана всеми с иронией, голых людей не было, наоборот, все были чуть-чуть ангелами», — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru показывал, как прошла «голая» вечеринка Насти Ивлеевой.

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«Изящно и со вкусом»: Лолита заступилась за Ивлееву после ее «голой» вечеринки

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