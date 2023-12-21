«Завтра не будет уже»: у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 59 0

Адвокат Третьяков: блогер Лерчек погасит новый долг перед ФНС в ближайшее время

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Речь идет о миллионах рублей. Что говорит адвокат Чекалиной?

Блогер Лерчек, она же Валерия Чекалина, выплатила не все долги по налогам и снова оказалась в «черном списке» ФНС. Как стало известно 5-tv.ru, оскандалившаяся знаменитость должна ведомству еще четыре миллиона рублей.

Лерчек и ее муж Артем Чекалин попали в поле зрения правоохранителей после того, как их заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, Чекалины на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников, чтобы не платить по счетам. После скандала супруги выплатили налоговой службе порядка полумиллиарда рублей, тем самым, погасив вменяемые им долги.

Что касается новой суммы долга в четыре миллиона, по словам адвоката Лерчека Константина Чекалина, никаких проблем с очередным всплывшим долгом не существует и новая сумма не более, чем текущие платежи, с которыми блогер «разберется».

«Там после уплаты основной суммы недоимки, остался относительно небольшой „хвостик“ на счете налоговом. Поэтому эта недоимка, если она сейчас есть, она будет погашена автоматически в ближайшее время. Завтра не будет уже», — уточнил адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как блогер Белякова зарабатывает миллионы на продаже денежных медитаций.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
19 нояб
«В полном объеме»: блогер Лерчек и ее муж выплатили ФНС долг почти в 500 млн рублей
27 сент
ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 миллиона рублей
26 сент
Снова проблемы с налоговой: мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей
31 авг
На блогера Лерчек подали иск на 22 миллиона рублей
29 авг
Адвокат Чекалиных заявил о передаче дела блогеров в центральный аппарат СК
23 авг
Дети блогеров Чекалиных будут учиться в школе за два миллиона рублей в год
14 авг
Блогер Лерчек не явилась на заседание по изменению меры пресечения
10 авг
Ресурсы в потоке: ведение блога могут признать экономической деятельностью
24 июл
Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в домашнем аресте для Чекалиной
21 июл
Суд не стал отправлять блогера Лерчек под домашний арест
+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
Опубликован рейтинг самых спокойных и самых опасных стран для туризма в 2024 году
18:11
Устроивший стрельбу в Праге покончил с собой
17:55
«Завтра не будет уже»: у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой
17:50
Несколько человек погибли при стрельбе в школе в Праге
17:39
Песков сообщил, что традиционного приема в Кремле на Новый год не будет
17:38
«Самое ценное в жизни»: о каком подарке мечтает Анастасия Волочкова

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса