«Завтра не будет уже»: у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой

Речь идет о миллионах рублей. Что говорит адвокат Чекалиной?

Блогер Лерчек, она же Валерия Чекалина, выплатила не все долги по налогам и снова оказалась в «черном списке» ФНС. Как стало известно 5-tv.ru, оскандалившаяся знаменитость должна ведомству еще четыре миллиона рублей.

Лерчек и ее муж Артем Чекалин попали в поле зрения правоохранителей после того, как их заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, Чекалины на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников, чтобы не платить по счетам. После скандала супруги выплатили налоговой службе порядка полумиллиарда рублей, тем самым, погасив вменяемые им долги.

Что касается новой суммы долга в четыре миллиона, по словам адвоката Лерчека Константина Чекалина, никаких проблем с очередным всплывшим долгом не существует и новая сумма не более, чем текущие платежи, с которыми блогер «разберется».

«Там после уплаты основной суммы недоимки, остался относительно небольшой „хвостик“ на счете налоговом. Поэтому эта недоимка, если она сейчас есть, она будет погашена автоматически в ближайшее время. Завтра не будет уже», — уточнил адвокат.

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