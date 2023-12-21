«Завтра не будет уже»: у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой
Адвокат Третьяков: блогер Лерчек погасит новый долг перед ФНС в ближайшее время
Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru
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Речь идет о миллионах рублей. Что говорит адвокат Чекалиной?
Блогер Лерчек, она же Валерия Чекалина, выплатила не все долги по налогам и снова оказалась в «черном списке» ФНС. Как стало известно 5-tv.ru, оскандалившаяся знаменитость должна ведомству еще четыре миллиона рублей.
Лерчек и ее муж Артем Чекалин попали в поле зрения правоохранителей после того, как их заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, Чекалины на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников, чтобы не платить по счетам. После скандала супруги выплатили налоговой службе порядка полумиллиарда рублей, тем самым, погасив вменяемые им долги.
Что касается новой суммы долга в четыре миллиона, по словам адвоката Лерчека Константина Чекалина, никаких проблем с очередным всплывшим долгом не существует и новая сумма не более, чем текущие платежи, с которыми блогер «разберется».
«Там после уплаты основной суммы недоимки, остался относительно небольшой „хвостик“ на счете налоговом. Поэтому эта недоимка, если она сейчас есть, она будет погашена автоматически в ближайшее время. Завтра не будет уже», — уточнил адвокат.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как блогер Белякова зарабатывает миллионы на продаже денежных медитаций.
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