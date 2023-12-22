Снарядами повышенной мощности: как «Гиацинты» уничтожают позиции ВСУ

У боеприпасов для пушки теперь новая улучшенная модификация.

Продвижение российских войск в зоне спецоперации идет при постоянной поддержке артиллерии. Точные удары по позициям боевиков наносят расчеты установок «Гиацинт». Работают днем и ночью. Бьют по огромным площадям снарядами повышенной мощности. За действиями подразделений наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Найти засекреченные позиции артиллеристов в окрестностях Новомихайловки не так-то просто. Они специалисты по маскировке. Даже зимой на открытой местности.

Не успеваем даже поздороваться. Только что пришла новая цель. Из переговоров по рации становится понятно: это что-то из вражеской артиллерии. Наводчик подтверждает координаты.

Это точка сосредоточения двух группировок ВСУ: угледарской и той, что стоит в районе Елизаветовского леса. Обе мешают нашим основным силам наступать, пытаются достать нашу пехоту артиллерией.

Интенсивность артиллерийских залпов на этом участке южно-донецкого фронта хоть и меняется в зависимости от задач, но при этом почти всегда остается высокой.

У снарядов для «Гиацинта», которые хранятся в противоосколочном укрытии, новая улучшенная модификация.

«По своим характеристикам превосходит предшественников. Осколочное поражение больше. И дальность стрельба увеличена на несколько километров», — говорит командир орудия с позывным «Мамура».

Это позволяет работать и по тыловым районам ВСУ, перерезая узлы снабжения вражеских группировок.

Вскоре после очередного выстрела приходят данные разведки — цель поражена. Пехота продвигается вперед, артиллеристы меняют огневую точку. А мы вместе с сопровождающим быстро уходим в сторону базового лагеря. Оставаться на пристреленном месте слишком опасно.