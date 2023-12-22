МО РФ: две бронемашины с командирами ВСУ уничтожены под Купянском

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Цель — два авто с офицерским составом — выявила разведка.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На купянском направлении расчет «кочующего» 120-миллиметрового миномета 2Б11 разведподразделения группировки войск «Запад» ликвидировал две бронемашины с командным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Разведка выяснила, что на позиции украинских боевиков под Купянском должны прибыть командиры. Позднее с помощью дрона российские бойцы узнали о передвижении двух машин с офицерским составом ВСУ. Отмечается, что для ликвидации целей были задействованы свои огневые средства поражения разведподразделения «Запада».

«Расчет „кочующего“ 120-мм миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — говорится в соообщении ведомства.

После этого расчет быстро сменил позицию. В МО добавили, что подобная боевая работа на данном направлении ведется непрерывно. В частности, постоянно выявляются мелкие цели, включая бронированные пикапы и авто.

«Задача — держать противника в постоянном напряжении», — заявили в Минобороны.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как «Гиацинты» ликвидируют позиции ВСУ на южно-донецком направлениию

Тема:
Спецоперация
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