«Частный характер»: Байден опроверг приписываемые ему слова о прекращении огня в Газе
Джо Байден опроверг слухи о словах про необходимость прекратить огонь в Газе
Фото: Reuters / POOL
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Американский президент развеял главный слух, возникший на фоне израильского конфликта.
Президент США Джо Байден опроверг инсайды о своем же требовании прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. С соответствующим заявлением лидер Штатов вышел после секретного телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что в ходе беседы с представителем одной из конфликтующих сторон президент Штатов не призывал Израиль пойти на мировую с Палестинской автономией. Более того, разговор был засекречен совсем по другим причинам и носил «исключительно частный характер».
Байден, по уверениям пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в диалоге с Нетаньяху подчеркнул необходимость защитить гражданское население, уделив особое внимание женщинам и детям. Байден уверен, что власти Израиля обязаны обеспечить своему народу максимально безопасное перемещение из зоны боевых действий в отдаленные регионы страны.
Напомним, чуть раньше Беньямин Нетаньяху вынес на суд общественности идею о необходимости полной оккупации Сектора Газа. Премьер-министр Израиля уверен, что подобная мера должна стать завершающим шагом к полному уничтожению боевиков и террористов на территории Палестины.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль объявил о взятии города Джебалия под контроль ЦАХАЛ.
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