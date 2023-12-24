«Частный характер»: Байден опроверг приписываемые ему слова о прекращении огня в Газе

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Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Джо Байден опроверг слухи о словах про необходимость прекратить огонь в Газе

«Частный характер»: Байден опроверг приписываемые ему слова о прекращении огня в Газе

Фото: Reuters / POOL

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Американский президент развеял главный слух, возникший на фоне израильского конфликта.

Президент США Джо Байден опроверг инсайды о своем же требовании прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. С соответствующим заявлением лидер Штатов вышел после секретного телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что в ходе беседы с представителем одной из конфликтующих сторон президент Штатов не призывал Израиль пойти на мировую с Палестинской автономией. Более того, разговор был засекречен совсем по другим причинам и носил «исключительно частный характер».

Байден, по уверениям пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в диалоге с Нетаньяху подчеркнул необходимость защитить гражданское население, уделив особое внимание женщинам и детям. Байден уверен, что власти Израиля обязаны обеспечить своему народу максимально безопасное перемещение из зоны боевых действий в отдаленные регионы страны.

Напомним, чуть раньше Беньямин Нетаньяху вынес на суд общественности идею о необходимости полной оккупации Сектора Газа. Премьер-министр Израиля уверен, что подобная мера должна стать завершающим шагом к полному уничтожению боевиков и террористов на территории Палестины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль объявил о взятии города Джебалия под контроль ЦАХАЛ.

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