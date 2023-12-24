«Поддерживаем пехоту огнем»: ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ на южнодонецком направлении

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Военкор «Известий» показал работу артиллерии и минометчиков в районе Угледара

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Дальнобойная артиллерия в этом секторе работает на пределе возможностей.

Кадры из Крынок, огненного мешка, о котором говорил президент. Брошенные, никому не нужные раненые и погибшие украинские солдаты, которых Зеленский отправил умирать на левом берегу Днепра. Еще живые не помышляют о спасении других, каждый сам за себя. Идут по головам «побратимов» в прямом смысле слова.

Удары наших войск не прекращаются по всей линии соприкосновения. Репортаж с южнодонецкого направления — военкора «Известий» Кирилла Олькова.

Лесная дорога между Угледаром и Новомихайловкой. На машине здесь не проехать, да и слишком опасно: местность открытая. Передвигаемся быстро. До позиций артиллеристов 29 армии уже недалеко.

Дальнобойная артиллерия в этом секторе работает на пределе возможностей. Помогает нашей пехоте продвигаться вперед.

Цель — вражеская артиллерия под Новомихайловкой, которая стоит на пути нашей пехоты.

«Поддерживаем пехоту огнем. Быстро отстрелять и уйти в укрытие. Иначе может прилететь ответка», — говорит боец с позывным «Карат».

По противнику бьют снарядами повышенной мощности.

«По своим тактико-техническим характеристикам превосходит предшественников. Осколочное поражение больше. И дальность стрельбы увеличена на несколько километров», — рассказывает командир орудия с позывным «Мамура».

Удары наносят и по тыловым частям двух группировок ВСУ: Угледарской и той, что как раз под Новомихайловкой. Продвигаемся ближе к передовой.

«Главное не спалиться. Слушаем „птичек“ — квадрокоптеры. Маскируем позиции. Замаскировали. Ушли», — описывает действия боец с позывным «Тополь».

Ветер усиливается, вражеские беспилотники становятся бесполезны. Минометчики 29 армии группировки «Восток» работают без перебоев. Им воздушная корректировка ни к чему. Координаты противника давно известны.

«Работаем в любую погоду день и ночь. Ничего страшного: метель, снег, дождь, — без разницы. Берем метеоданные и по ним работаем», — говорит боец с позывным «Хави».

Вот так четко и громко работают наши минометчики на Южно-Донецком фронте разнося вражеские позиции националистов.

«Попадания отличные. Бьем точно по целям. Закидываем минами. У него шансов нету», — уверен командир орудия с позывным «Михей».

Пока одни отряды штурмовиков подбираются к Угледару со стороны Никольского, другие ведут сражение на правом фланге под Новомихайловкой. И тех, и других страхуют передовые бронегруппы и танковые соединения.

Прикрытие на этом участке фронта пока еще необходимо. В лесах остались диверсанты. Минометчики страхуют западный рубеж наступления, танкисты — восточный. Образуя единый фланговый клин атаки.

Тема:
Спецоперация
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