Штурмовики Су-25 в деле: лучшее видео из зоны СВО за день

Российская армейская авиация доминирует в воздухе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; Минобороны РФ;5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) поразили опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров. После выполнения атаки выполнили противоракетный маневр с отстрелом инфракрасных ловушек и полет на аэродром базирования.
Воздушно-десантные войска продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на запорожском направлении зоны проведения СВО в районе Вербового. Разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков. Обнаружение противника осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата. После получения координат цели, у расчета миномета несколько минут для того, чтобы занять огневую позицию, вычислить исходные данные для стрельбы и произвести первый выстрел, после которого расчет начинают слаженную работу, где каждый артиллерист-десантник прекрасно знает свои действия.
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