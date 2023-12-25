«Продуктивный день»: как российские спецназовцы взяли опорник ВСУ под Артемовском

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

Российские спецназовцы уничтожили семь блиндажей ВСУ под Артемовском

«Продуктивный день»: как российские спецназовцы взяли опорник ВСУ под Артемовском

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Операция прошла успешно, в плен удалось взять одного боевика. Что еще рассказали бойцы?

Бойцы российского спецназа взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили семь блиндажей на артемовском направлении спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова командира отряда с позывным «Сибирь».

Военные удачно провели операцию, которая началась ночью. Бойцы пробрались к опорному пункту противника, замаскировались у блиндажа и начали наблюдение. После обнаружения всех целей был нанесен артиллерийский огонь, после чего налет совершили разведчики.

«Достаточно продуктивный день сегодня прошел, разведчики тоже сегодня отработали, одну позицию также у противника отбили, в результате чего одного человека взяли в плен», — рассказал военный с позывным «Сибирь».

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении группировка войск «Центр» успешно расправилась с расчетом ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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